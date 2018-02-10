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Общество плоской Земли считают запуск Tesla на Марс фальшью

Сторонники идеи того, что Земля плоская, несмотря на запуск Илоном Маском машины в открытый Космос все равно настаивают на своей правоте.

Члены общества плоской Земли написали в своем твиттере, что люди, верящие в то, что наша планета имеет форму шара из-за того, что в Интернете появились фотографии машины на фоне Земли, очень наивны. Верить во что-то, потому что об этом говорят по телевизору – не убедительный аргумент. Представители общества пишут: «Почему мы должны верить, что нам сообщили правду?». Также, участниками сообщества было отмечено, что Маск запустил машину на Марс для повышения продаж автомобиля.
Общество плоской Земли считают запуск Tesla на Марс фальшью

Известно, что между обществом плоской Земли и компанией SpaceX постоянно возникают недоразумения из-за разных мнений. Илон Маск надеялся, что запуск ракет Falcon Heavy вдохновит и других людей на будущие открытия, но представителей общества плоской Земли не убедила даже прямая трансляция из машины, запущенной на Марс.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:30
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