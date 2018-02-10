Общество плоской Земли считают запуск Tesla на Марс фальшью

Члены общества плоской Земли написали в своем твиттере, что люди, верящие в то, что наша планета имеет форму шара из-за того, что в Интернете появились фотографии машины на фоне Земли, очень наивны. Верить во что-то, потому что об этом говорят по телевизору – не убедительный аргумент. Представители общества пишут: «Почему мы должны верить, что нам сообщили правду?». Также, участниками сообщества было отмечено, что Маск запустил машину на Марс для повышения продаж автомобиля.Известно, что между обществом плоской Земли и компанией SpaceX постоянно возникают недоразумения из-за разных мнений. Илон Маск надеялся, что запуск ракет Falcon Heavy вдохновит и других людей на будущие открытия, но представителей общества плоской Земли не убедила даже прямая трансляция из машины, запущенной на Марс.