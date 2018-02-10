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Ефим Шифрин показал свой накачанный торс

Гастроли Ефима Шифрина расписаны на два года вперед. Но даже при плотном графике, юморист старается ежедневно заниматься спортом. Недавно артист обнародовал в Instagram снимок с обнаженным торсом, чем удивил своих фолловеров, потому что выглядеть так в шестьдесят один год дорогого стоит.

Ефим Шифрин показал свой накачанный торс

По мнению Шифрина, в постоянных спортивных тренировках главное – это дисциплина. Юморист считает, что благодаря тренировкам он не такой рассеянный, потому что его день расписан по минутам. В большой спорт Ефим пришёл в 37 лет. Это произошло после того, как увидел себя на экране.

По его словам, на него смотрел совершенно неприятный ему человек. Тогда актёру было 35 лет. Артист сказал, что от увиденного, ему было не по себе. Шифрин спросил у звукорежиссера Лёши Шермана, который был качком, можно ли обычному мужчине стать таким как он. На следующий день они встретились уже в спортзале. С того момента Ефим уже не расставался с бодибилдингом.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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