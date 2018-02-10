Ученые выяснили, почему заработок таксистов-мужчин больше чем у женщин

Американскими исследователями также определена разница в доходах непосредственно в процентном отношении. Эта разница составила семь процентов. Стало известно, что меньшие гонорары представительницы слабого пола получают потому, что они не склонны нарушать существующие правила вождения: ездить в неположенном месте, превышать скорость. Большое значение для пассажиров имеет прибытие как можно быстрее в пункт назначения. Вследствие того, что водители-мужчины с большим пренебрежением относятся к правилам, они за аналогичное время успевают сделать больше ходок.Следующей причиной являются приоритеты. Главным для женщин является дом и семья. Для мужчин более важным являются профессиональные амбиции и карьера. Ученые в дальнейшем планируют изучить более детально данный психологический феномен.