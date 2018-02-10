Кадыров купил «долю в биткоине»

О новом приобретении на странице своего профиля в Telegram поведал Рамзан Кадыров. Чеченский лидер рассказал, о покупке «доли в биткоине».Глава Чечни рассказал, что интересуется новинками и разнообразными инновациями. Потому логичным было его решение о получении собственной доли в криптовалюте.Кадыров не назвал, сколько лично вложил в биткоины, но не скрыл, что сам факт инвестиций в виртуальные деньги – довольно рискованный шаг.Отметим, Кадыров не поддерживает инициативу некоторых политиков, желающих запретить добычу и обращение биткоинов. Вместо этого он предлагает разработать максимально четкие условия их оборота и контроля.А недавно им было выдвинуто предложение о создании блокчейна криптовалюты прямо на территории Чечни. Как заверяет глава республики, система уже в разработке.