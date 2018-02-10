Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения правил по уходу за полостью рта

Изгарева рассказала, что каждый день следует чистить зубы по 2 раза, при этом процедура должна проводиться около трех минут. Также нужно соблюдать правильную технику чистки, поэтому щетка должна пройти по всем сторонам зубов, чтобы остатки пищи были благополучно удалены. Помимо этого стоматолог советует выбирать хорошие зубные пасты, поскольку этот фактор тоже играет большую роль в здоровье зубов человека.Эксперт призывает регулярно посещать специалиста, чтобы контролировать состояние зубов. Если пренебрегать всеми правилами, то, в конечном счете, можно прийти к полному разрушению зубов, а тогда восстанавливать их уже будет поздно.