АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения правил по уходу за полостью рта

Считается, что неправильный уход за полостью рта может спровоцировать необратимые последствия для зубов человека. Так стоматолог-пародонтолог Олеся Изгарева рассказала о том, что несоблюдение правил неизбежно приведет к потере большей части зубов.

Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения правил по уходу за полостью рта


Изгарева рассказала, что каждый день следует чистить зубы по 2 раза, при этом процедура должна проводиться около трех минут. Также нужно соблюдать правильную технику чистки, поэтому щетка должна пройти по всем сторонам зубов, чтобы остатки пищи были благополучно удалены. Помимо этого стоматолог советует выбирать хорошие зубные пасты, поскольку этот фактор тоже играет большую роль в здоровье зубов человека.

Эксперт призывает регулярно посещать специалиста, чтобы контролировать состояние зубов. Если пренебрегать всеми правилами, то, в конечном счете, можно прийти к полному разрушению зубов, а тогда восстанавливать их уже будет поздно.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
4 космических разработки NASA упростили жизнь
В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий
Нейробиологи из США поняли, как формируется
Американские ученые разобрались в том, как
В системе TRAPPIST-1 ученые нашли замену Земли
Соседов рассказал, что Пугачева несчастлива с
Создатели культовой Serious Sam показали свою
Общество плоской Земли считают запуск Tesla на
Ефим Шифрин показал свой накачанный торс
Ученые выяснили, почему заработок
Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения
Samsung патентует полностью безрамочный смартфон
Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове
Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер
Инженеры создали растворимую электронную кожу
Никита Пресняков получил травму
В Сети появились официальные фото смартфона ASUS
В Instagram будут вести борьбу со слежкой за
Минобороны и «Ленфильм» будут сотрудничать в
Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на
Наталья Рудова продемонстрировала на видео
Кадыров купил «долю в биткоине»
Британцев устрашили российскими секретными
Валерий Сюткин показал, как выглядит в 59 лет
Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами
Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию
Дмитрий Нагиев поздравил с днём рождения
Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа
Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь
Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с
Роза Сябитова в свой день рождения поразмыслила
IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка
С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston
Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует
Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с
Исследование: Три месяца в тюрьме ухудшают
Просмотреть все новости