Британцев устрашили российскими секретными «военными игрушками»
СМИ устрашили британцев российскими секретными «военными игрушками».
Британские издания опубликовали ряд материалов, в котором описываются некое новое секретное оружие России и планы по завоеванию мира, тотальной войне против европейских стран.
Как пишут СМИ туманного Альбиона, Россия разработала страшное оружие, что вызвало страх среди европейцев. При этом источники ссылаются на российского замминистра обороны о начале испытаний новейшего самолета-истребителя.
Также СМИ рассказывают о докладе в рамках Мюнхенской конференции, журналисты назвали ситуацию «эрозией» отношений между странами Европы и Россией.
Нашу страну обвиняют в нежелании дальше сотрудничать в сфере контроля над вооружением, а также в том, что Россия делает все возможное для укрепления своих границ и безопасности.
Британские издания опубликовали ряд материалов, в котором описываются некое новое секретное оружие России и планы по завоеванию мира, тотальной войне против европейских стран.
Как пишут СМИ туманного Альбиона, Россия разработала страшное оружие, что вызвало страх среди европейцев. При этом источники ссылаются на российского замминистра обороны о начале испытаний новейшего самолета-истребителя.
Также СМИ рассказывают о докладе в рамках Мюнхенской конференции, журналисты назвали ситуацию «эрозией» отношений между странами Европы и Россией.
Нашу страну обвиняют в нежелании дальше сотрудничать в сфере контроля над вооружением, а также в том, что Россия делает все возможное для укрепления своих границ и безопасности.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 21:30