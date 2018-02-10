Британцев устрашили российскими секретными «военными игрушками»

Британские издания опубликовали ряд материалов, в котором описываются некое новое секретное оружие России и планы по завоеванию мира, тотальной войне против европейских стран.Как пишут СМИ туманного Альбиона, Россия разработала страшное оружие, что вызвало страх среди европейцев. При этом источники ссылаются на российского замминистра обороны о начале испытаний новейшего самолета-истребителя.Также СМИ рассказывают о докладе в рамках Мюнхенской конференции, журналисты назвали ситуацию «эрозией» отношений между странами Европы и Россией.Нашу страну обвиняют в нежелании дальше сотрудничать в сфере контроля над вооружением, а также в том, что Россия делает все возможное для укрепления своих границ и безопасности.