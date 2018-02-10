Samsung патентует полностью безрамочный смартфон с аналогом 3D Touch
Samsung отыскала способ, при помощи которого избавиться можно от выреза вверху экрана.
Гаджет при этом получает полностью безрамочным смартфоном. Этого не смогла добиться корпорация Apple во время производства версии iPhone X. В лабораториях Samsung уже существуют опытные разработки. Южнокорейский производитель современный электронной продукции планирует запатентовать модернизацию. Безрамочное мобильное устройство оснащается OLED-матрицей. Аппарат обладает современной технологией 3D Touch. Телефоном можно управлять при помощи надавливаний пальцем на экран устройства с различной силой. Между тем разблокированный гаджет превращается в итоге в сканер отпечатков пальцев. Модель начинает работать при легком прикосновении.
В случае сильного надавливания, сработает голосовой помощник Bixby, выполняющий любые команды пользователя. Кнопка назад предоставляет доступ к диктофону, камере и прочим операциям.
Гаджет при этом получает полностью безрамочным смартфоном. Этого не смогла добиться корпорация Apple во время производства версии iPhone X. В лабораториях Samsung уже существуют опытные разработки. Южнокорейский производитель современный электронной продукции планирует запатентовать модернизацию. Безрамочное мобильное устройство оснащается OLED-матрицей. Аппарат обладает современной технологией 3D Touch. Телефоном можно управлять при помощи надавливаний пальцем на экран устройства с различной силой. Между тем разблокированный гаджет превращается в итоге в сканер отпечатков пальцев. Модель начинает работать при легком прикосновении.
В случае сильного надавливания, сработает голосовой помощник Bixby, выполняющий любые команды пользователя. Кнопка назад предоставляет доступ к диктофону, камере и прочим операциям.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50