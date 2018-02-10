Samsung патентует полностью безрамочный смартфон с аналогом 3D Touch

Гаджет при этом получает полностью безрамочным смартфоном. Этого не смогла добиться корпорация Apple во время производства версии iPhone X. В лабораториях Samsung уже существуют опытные разработки. Южнокорейский производитель современный электронной продукции планирует запатентовать модернизацию. Безрамочное мобильное устройство оснащается OLED-матрицей. Аппарат обладает современной технологией 3D Touch. Телефоном можно управлять при помощи надавливаний пальцем на экран устройства с различной силой. Между тем разблокированный гаджет превращается в итоге в сканер отпечатков пальцев. Модель начинает работать при легком прикосновении.В случае сильного надавливания, сработает голосовой помощник Bixby, выполняющий любые команды пользователя. Кнопка назад предоставляет доступ к диктофону, камере и прочим операциям.