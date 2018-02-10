Инженеры создали растворимую электронную кожу

Растворимая электронная кожа сделана из очень тонкого материала, но она может создавать качественную имитацию функций и свойств настоящей кожи человека. Благодаря такому устройству, человек сможет сам отслеживать показатели организма и даже расширить возможности тела.Чжанань Цзо и его команда из Университета Колорадо создали электронную кожу, которую можно не только «отремонтировать», но и без остатка утилизировать. Так как электронная кожа создана из полиимина, при её повреждении достаточно будет нанести данный материал и подождать полчаса, таким образом, изобретение исцелиться.Растворимая кожа очень гибкая, поэтому предназначена она для руки, но в скором времени Цзо планирует сделать устройство более масштабируемым.