Никита Пресняков получил травму

В соцсетях Никита Пресняков обнародовал публикацию, на которой он изображён стоя с помощью костылей. Известный исполнитель песен признался, что они не один год лежали у него дома без дела. Невзирая на неприятное происшествие, артист продолжает записывать дебютный альбом коллектива MULTIVERSE, фронтменом которого является. Никита, отказавшись от помощи своих родителей, пробивает путь к популярности самостоятельно.Пресняков — противник "попсы" и, самое главное, он не боится высказывать собственное мнение касательно звезд отечественной эстрады в Сети. На днях исполнитель песен заявил, что знает специалистов, которые занимались «накруткой» скачиваний композиций начинающей певицы Ольги Бузовой. Пресняков считает, что её популярность — это «мыльный пузырь».