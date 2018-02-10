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Никита Пресняков получил травму

Никита Пресняков недавно рассказал, что вынужден передвигаться на костылях. Певец не стал в подробностях делиться случившимся.

Никита Пресняков получил травму

В соцсетях Никита Пресняков обнародовал публикацию, на которой он изображён стоя с помощью костылей. Известный исполнитель песен признался, что они не один год лежали у него дома без дела. Невзирая на неприятное происшествие, артист продолжает записывать дебютный альбом коллектива MULTIVERSE, фронтменом которого является. Никита, отказавшись от помощи своих родителей, пробивает путь к популярности самостоятельно.

Пресняков — противник "попсы" и, самое главное, он не боится высказывать собственное мнение касательно звезд отечественной эстрады в Сети. На днях исполнитель песен заявил, что знает специалистов, которые занимались «накруткой» скачиваний композиций начинающей певицы Ольги Бузовой. Пресняков считает, что её популярность — это «мыльный пузырь».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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