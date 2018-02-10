Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер
В рамках Mobile World Congress-2018 презентуют версию Xiaomi Mi MIX 2S компании-производителя Xiaomi. Примечательной характеристикой устройства является встроенный дактилоскопический сканер в экран гаджета.
Xiaomi на Mobile World Congress-2018 представит публике устройство Xiaomi Mi MIX 2S. Новая версия иметь будет безрамочное исполнение, фронтальную камеру, которая размещается в верхнем углу. Расположенная на тыльной стороне корпуса основная камера оснащается оптическим зумом, 12-Мп сенсорами. В экранную часть устройства должны вмонтировать дактилоскопический сенсор. В свою очередь работу смартфона обеспечит эффективный восьмиядерный процессор типа Qualcomm Snapdragon 845. Имеет место также графический ускоритель Adreno 630.
Оперативная память достигает 8 Гбайт. Версия Xiaomi Mi MIX 2S оснастят флеш-накопителем на 256 Гбайт. При этом корпус устройства Unibody выполнен из керамического материала.
Xiaomi на Mobile World Congress-2018 представит публике устройство Xiaomi Mi MIX 2S. Новая версия иметь будет безрамочное исполнение, фронтальную камеру, которая размещается в верхнем углу. Расположенная на тыльной стороне корпуса основная камера оснащается оптическим зумом, 12-Мп сенсорами. В экранную часть устройства должны вмонтировать дактилоскопический сенсор. В свою очередь работу смартфона обеспечит эффективный восьмиядерный процессор типа Qualcomm Snapdragon 845. Имеет место также графический ускоритель Adreno 630.
Оперативная память достигает 8 Гбайт. Версия Xiaomi Mi MIX 2S оснастят флеш-накопителем на 256 Гбайт. При этом корпус устройства Unibody выполнен из керамического материала.
dzen / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40