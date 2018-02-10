Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер

Xiaomi на Mobile World Congress-2018 представит публике устройство Xiaomi Mi MIX 2S. Новая версия иметь будет безрамочное исполнение, фронтальную камеру, которая размещается в верхнем углу. Расположенная на тыльной стороне корпуса основная камера оснащается оптическим зумом, 12-Мп сенсорами. В экранную часть устройства должны вмонтировать дактилоскопический сенсор. В свою очередь работу смартфона обеспечит эффективный восьмиядерный процессор типа Qualcomm Snapdragon 845. Имеет место также графический ускоритель Adreno 630.Оперативная память достигает 8 Гбайт. Версия Xiaomi Mi MIX 2S оснастят флеш-накопителем на 256 Гбайт. При этом корпус устройства Unibody выполнен из керамического материала.