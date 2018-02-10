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В Сети появились официальные фото смартфона ASUS Zenfone 5 (Selfie) Lite

Один из известных блогеров Эван Бласс опубликовал в сети Интернет снимки нового смартфона ASUS Zenfone 5 (Selfie) Lite. Стоит отметить, что эти рендерные изображения являются официальными.

В Сети появились официальные фото смартфона ASUS Zenfone 5 (Selfie) Lite


Так видно, что устройство получило четыре камеры и полноразмерный экран. Также было заметно, что с передней панели девайса пропала привычная всем кнопка Home. Помимо этого на передней панели расположилось сразу два сенсора фронтальной камеры, динамик, датчик приближения света и вспышка.

Что касается задней части ASUS Zenfone 5 (Selfie) Lite, то она получила двойную основную камеру, при этом расположение сенсоров является фронтальным. Также есть светодиодная вспышка, а рядом с ней сканер отпечатков пальцев.

Снизу смартфона присутствует два динамика, которые разделены портом USB. Если верить информации, которую предоставляет источник, то аппарат работает с дисплеем стандарта FHD +, а его диагональ будет в районе 5,5-6 дюймов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:10
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