В Instagram будут вести борьбу со слежкой за пользователями и историями

В Instagram истории являются только временными. Уже через 24 часа они безвозвратно удаляются. В планах разработчиков исключение возможности сохранения этих записей с помощью скриншотов. Примером является ситуация, когда кто-то делает скриншот опубликованной уже истории. Система в этом случае автоматически оповестит владельца касательно совершённого действия, предоставит ссылку на страничку того, кто захотел сохранить этот момент из жизни. Разработчиками отмечается, что эта функция работает также в обратную сторону.При этом владельцем аккаунта Instagram будет получено специальное предупреждение касательно передачи его данных. Пользователи нашли уже обход, переведя смартфон именно в режим «В самолёте».