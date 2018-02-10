Ольга Бузова прокомментировала новый союз Тарасова, назвав Костенко "какой-то женщиной из Ростова"

Прежде ведущая телешоу "Дом-2" отметила, что её новый возлюбленный должен быть готовым к тому, что ему придётся приложить немало усилий и пожертвовать временем, чтобы в итоге она смогла ему доверять. Это всё последствия неудачных отношений с представителями противоположного пола, а брак с футболистом, как все знают, закончился для неё тяжёлым разводом и сильнейшим моральным потрясением, от которого до сих пор восстанавливается.Комментируя новые отношения Тарасова, Бузова сказала, что ей трудно понять мужчину, который семь лет жил в браке с одной девушкой, спал с ней в одной постели, а потом в одну секунду оказался в объятиях другой, без особого зазрения совести разделяя с ней ложе.В своём эмоциональном сообщении, Анастасию Костенко 32-летняя знаменитость назвала "женщиной из Ростова".Напомним, развод Бузовой и Тарасова состоялся в декабре 2016 года. Дмитрий сразу же начал встречаться с молодой моделью Анастасией Костенко, с которой поженился и обвенчался в этом году.