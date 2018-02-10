Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на обострение старой травмы

Жена Павла Воли на протяжении длительного времени готовилась к презентации шоу. Его премьера прошла в Казани - родном городе гимнастки. Когда Ляйсан разрабатывала концепцию шоу, поняла, что придется очень много работать, и поэтому сначала её одолевали сомнения касательно того, справится ли она с данной нагрузкой.Ляйсан поведала, что во время презентация шоу, у её коллектива происходили курьезные ситуации. Например, в Санкт-Петербурге артисты оказались без костюмов. Во время гастрольного тура Утяшеву начали тревожить старые травмы. Много лет назад гимнастка перенесла операцию на ноге, и поэтому почти не носит обувь на каблуках. Во время работы над шоу боли снова вернулись.