Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами

Дженнифер Энистон вынуждена сидеть на жёстких диетах. Актриса мгновенно полнеет, если перестаёт придерживаться правильного питания. Из-за особенностей строения тела страдают члены её семьи. Энистон тщательно следит, чтобы её муж употреблял правильные продукты, поэтому выкидывает все "запрещённые" из холодильника.Муж актрисы Джастин Тер жалуется на то, что в последнее время она стала придерживаться вегетарианской диеты. Из-за жёсткого рациона мужчина лишился последних радостей - мяса, рыбы и молочных продуктов. Теперь Тер с нетерпением ждёт, когда может уехать по работе из дома и купить себе обычный гамбургер.