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Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами

Дженнифер Энистон тщательно следит за своей фигурой. В стремлении добиться идеала она и сама не ест и мешает делать это своему супругу. Мужчина страдает от жёстких правил и диет звезды сериала "Друзья".

Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами


Дженнифер Энистон вынуждена сидеть на жёстких диетах. Актриса мгновенно полнеет, если перестаёт придерживаться правильного питания. Из-за особенностей строения тела страдают члены её семьи. Энистон тщательно следит, чтобы её муж употреблял правильные продукты, поэтому выкидывает все "запрещённые" из холодильника.

Муж актрисы Джастин Тер жалуется на то, что в последнее время она стала придерживаться вегетарианской диеты. Из-за жёсткого рациона мужчина лишился последних радостей - мяса, рыбы и молочных продуктов. Теперь Тер с нетерпением ждёт, когда может уехать по работе из дома и купить себе обычный гамбургер.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 21:20
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