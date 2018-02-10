Зрители впервые встали на сторону Ольги Рапунцель в конфликте с Ильёй Яббаровым

Не секрет, что большая часть поклонников проекта то и дело критикует Ольгу. При этом и у Ильи фанатов не больше, и многие, как и Рапунцель, считают, что Алёна Савкина сильно пострадает, если примется строить с этим человеком отношения. Фолловеры заметили, что за всё время беременности Ольги на её сторону впервые встала основная часть зрителей.Ни фанаты Рапунцель, ни те, кто относится к ней нейтрально, не могут понять, что Савкина нашла в парне, который знаменит только скандалами. Кроме того, пользователи Сети в один голос добавляют, что известен Яббаров и своей нескончаемой ложью.Использует, а потом обманет. Именно так, считают зрители, поступит с Алёной Илья. К слову, девушка продолжает стоять на своём, рассказывая о том, какой Яббаров обаятельный, умный и интересный.И теперь у людей, недавно назвавших 21-летнюю Алёну более смышлёной, чем её сестра, которой 35, стали сомневаться в этом, так как сейчас она поступает, как им кажется, не совсем разумно.