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Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию Galaxy S9 в тачпад

Док-станция DeX Pad превращает версию Samsung Galaxy S9 в современный полноценный компьютер.

Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию Galaxy S9 в тачпад

Данными касательно этого поделились инженеры корпорации на своей странице в социальных сетях. Версии Samsung Galaxy S9, а также 9+, как будущие современные флагманы данной линейки гаджетов, снабдят специальными составляющими, позволяющими использовать смартфон как приставку к персональному полноценному компьютеру. Новое современное устройство оснащается двумя флэш-портами, монитором, накопителем, разъемами под клавиатуру.

В свою очередь к дополнительным общим аксессуарам присовокупят такжеспециальн6ый эффективный охладитель, чтобы устройство в случае интенсивной работы в итоге не перегрелось. Стоит отметить, что весь комплект данной док-станции будет представлен двадцать пятого февраля в рамках отдельного проводимого мероприятия. В настоящее время адрес его держится ещё в секрете.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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