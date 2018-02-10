Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию Galaxy S9 в тачпад

Данными касательно этого поделились инженеры корпорации на своей странице в социальных сетях. Версии Samsung Galaxy S9, а также 9+, как будущие современные флагманы данной линейки гаджетов, снабдят специальными составляющими, позволяющими использовать смартфон как приставку к персональному полноценному компьютеру. Новое современное устройство оснащается двумя флэш-портами, монитором, накопителем, разъемами под клавиатуру.В свою очередь к дополнительным общим аксессуарам присовокупят такжеспециальн6ый эффективный охладитель, чтобы устройство в случае интенсивной работы в итоге не перегрелось. Стоит отметить, что весь комплект данной док-станции будет представлен двадцать пятого февраля в рамках отдельного проводимого мероприятия. В настоящее время адрес его держится ещё в секрете.