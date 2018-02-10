Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа намерен покорить Европу
Уникальный жёлтый «Запорожец» создал дизайнер из Владикавказа Сергей Мусаилов. На уникальном ретромобиле Сергей Мусаилов отправится покорять Европу.
Семь лет назад дизайнер из Северной Осетии купил старый покрытый ржавчиной «Запорожец» в нерабочем состоянии и решил его «оживить». Спустя какое-то время автомобиль получил новый окрас и наполнение. В моторном отсеке уникальной машины разместился мангал, шампура и коньяк.
Жёлтый запорожец неоднократно принимал участие в различных автомобильных конкурсах и турнирах по тюнингу и имеет несколько наград. Недавно Сергея Мусаилова пригласили на соревнования, которые будут проходить в Австрии. Чтобы принять участие в этом состязании автомобиль нужно доставить в Зальцбург, а для этого необходимы крупные денежные средства. На данный момент дизайнер ищет спонсора для поездки в Европу.
Семь лет назад дизайнер из Северной Осетии купил старый покрытый ржавчиной «Запорожец» в нерабочем состоянии и решил его «оживить». Спустя какое-то время автомобиль получил новый окрас и наполнение. В моторном отсеке уникальной машины разместился мангал, шампура и коньяк.
Жёлтый запорожец неоднократно принимал участие в различных автомобильных конкурсах и турнирах по тюнингу и имеет несколько наград. Недавно Сергея Мусаилова пригласили на соревнования, которые будут проходить в Австрии. Чтобы принять участие в этом состязании автомобиль нужно доставить в Зальцбург, а для этого необходимы крупные денежные средства. На данный момент дизайнер ищет спонсора для поездки в Европу.
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Добавил: Алина Вчера, 20:50