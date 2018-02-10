Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа намерен покорить Европу

Семь лет назад дизайнер из Северной Осетии купил старый покрытый ржавчиной «Запорожец» в нерабочем состоянии и решил его «оживить». Спустя какое-то время автомобиль получил новый окрас и наполнение. В моторном отсеке уникальной машины разместился мангал, шампура и коньяк.Жёлтый запорожец неоднократно принимал участие в различных автомобильных конкурсах и турнирах по тюнингу и имеет несколько наград. Недавно Сергея Мусаилова пригласили на соревнования, которые будут проходить в Австрии. Чтобы принять участие в этом состязании автомобиль нужно доставить в Зальцбург, а для этого необходимы крупные денежные средства. На данный момент дизайнер ищет спонсора для поездки в Европу.