Мужу Ирины Агибаловой прооперировали глаза

Ирина уже сообщила, что собирается сделать всё, чтобы муж как можно скорее поправился, так как сейчас самое важное для неё - восстановление его зрения.Не так давно стало ясно, что у Юрия проблемы с глазами, в частности, зрение мужчины начало резко падать. Врачи решили, что лучший способ помочь ему - сделать операцию.Операция пошла успешно. На днях Юрий поведал, что ему пришлось пережить в последнее время. Как оказалось, сложнее всего далась именно подготовка к хирургическому вмешательству. Сейчас же ему необходимо всегда следить за своими глазами.В ходе реабилитации Юрию нельзя наклоняться, поднимать что-то тяжёлое, спать он должен только на спине. При этом ходит вторая половинка телезвезды только в специальных очках.Фолловеры пожелали Юрию скорейшего выздоровления, а его супругу призвали не беспокоиться, уверив, что теперь всё будет хорошо.К слову, и сама Агибалова не сомневается, что любимый поправится очень скоро. Юрий также чувствует, что его организм готов к быстрому восстановлению.