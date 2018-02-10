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Мужу Ирины Агибаловой прооперировали глаза

Супруг бывшей участницы "Дома-2" Ирины Агибаловой перенёс серьёзную операцию, в связи с чем его ожидает долгая реабилитация.

Ирина уже сообщила, что собирается сделать всё, чтобы муж как можно скорее поправился, так как сейчас самое важное для неё - восстановление его зрения.

Мужу Ирины Агибаловой прооперировали глаза

Не так давно стало ясно, что у Юрия проблемы с глазами, в частности, зрение мужчины начало резко падать. Врачи решили, что лучший способ помочь ему - сделать операцию.

Операция пошла успешно. На днях Юрий поведал, что ему пришлось пережить в последнее время. Как оказалось, сложнее всего далась именно подготовка к хирургическому вмешательству. Сейчас же ему необходимо всегда следить за своими глазами.

В ходе реабилитации Юрию нельзя наклоняться, поднимать что-то тяжёлое, спать он должен только на спине. При этом ходит вторая половинка телезвезды только в специальных очках.

Фолловеры пожелали Юрию скорейшего выздоровления, а его супругу призвали не беспокоиться, уверив, что теперь всё будет хорошо.

К слову, и сама Агибалова не сомневается, что любимый поправится очень скоро. Юрий также чувствует, что его организм готов к быстрому восстановлению.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:13
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