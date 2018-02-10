Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь

Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в соцсети фото с выступления. Образ певицы был довольно необычен и визуально оголял грудь. Эта часть тела была внимательно изучена хейтерами, которые сделали вывод, что знаменитость прибегала к помощи пластических хирургов. Пользователи Сети сравнили прошлые и нынешние снимки Лободы, и нашли отличия в размере её груди.Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди. Певица считает, что новости о её пластических операциях всегда будут в тренде, поэтому неудивительно, что заголовок "LOBODA сделала грудь" привлечёт читателей. Верные поклонники звезды уверены, что на операцию и реабилитацию у Лободы по-просту не было бы свободного времени: график знаменитости плотно забит выступлениями.