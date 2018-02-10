АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь

Светлана Лобода постоянно сталкивается со вниманием хейтеров. В очередной раз певицу обвинили в любви к пластическим операциям, по уверениям недоброжелателей, Лобода недавно увеличила себе грудь.

Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь


Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в соцсети фото с выступления. Образ певицы был довольно необычен и визуально оголял грудь. Эта часть тела была внимательно изучена хейтерами, которые сделали вывод, что знаменитость прибегала к помощи пластических хирургов. Пользователи Сети сравнили прошлые и нынешние снимки Лободы, и нашли отличия в размере её груди.

Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди. Певица считает, что новости о её пластических операциях всегда будут в тренде, поэтому неудивительно, что заголовок "LOBODA сделала грудь" привлечёт читателей. Верные поклонники звезды уверены, что на операцию и реабилитацию у Лободы по-просту не было бы свободного времени: график знаменитости плотно забит выступлениями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
4 космических разработки NASA упростили жизнь
В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий
Нейробиологи из США поняли, как формируется
Американские ученые разобрались в том, как
В системе TRAPPIST-1 ученые нашли замену Земли
Соседов рассказал, что Пугачева несчастлива с
Создатели культовой Serious Sam показали свою
Общество плоской Земли считают запуск Tesla на
Ефим Шифрин показал свой накачанный торс
Ученые выяснили, почему заработок
Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения
Samsung патентует полностью безрамочный смартфон
Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове
Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер
Инженеры создали растворимую электронную кожу
Никита Пресняков получил травму
В Сети появились официальные фото смартфона ASUS
В Instagram будут вести борьбу со слежкой за
Минобороны и «Ленфильм» будут сотрудничать в
Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на
Наталья Рудова продемонстрировала на видео
Кадыров купил «долю в биткоине»
Британцев устрашили российскими секретными
Валерий Сюткин показал, как выглядит в 59 лет
Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами
Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию
Дмитрий Нагиев поздравил с днём рождения
Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа
Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь
Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с
Роза Сябитова в свой день рождения поразмыслила
IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка
С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston
Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует
Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с
Исследование: Три месяца в тюрьме ухудшают
Просмотреть все новости