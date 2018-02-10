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Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с полуголым мужчиной

Анна Седокова удивила фанатов новым снимком. На данном фото возле артистки лежит мужчина с голым торсом, которого, скорей всего, зовут Даниил.

Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с полуголым мужчиной

Подписчики после обнародования публикации разделились на два фронта. Представители первого осудили артистку за то, что она обнародует фото с полуголыми мужчинами. Другие же поддержали Анну, а также пожелали ей удачи касательно новой любви.

Сама певица сказала, что соскучилась по Даниилу, который, скорей всего, изображен на фото вместе с ней. Сама Седокова на снимке запечатлена в телесном боди, который подчеркивает её сексуальные формы. Пост за час собрал более 38 тысяч лайков. На публикации вместе с певицей запечатлён известный дизайнер и фотограф Даниил Величко, с которым артистка несколько раз работала. Некоторые поклонники предположили, что Анна соскучилась не по мужчине, а по их сотрудничеству. Сама Седокова интригует данную ситуацию, не отвечая на вопросы фолловеров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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