Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с полуголым мужчиной

Подписчики после обнародования публикации разделились на два фронта. Представители первого осудили артистку за то, что она обнародует фото с полуголыми мужчинами. Другие же поддержали Анну, а также пожелали ей удачи касательно новой любви.Сама певица сказала, что соскучилась по Даниилу, который, скорей всего, изображен на фото вместе с ней. Сама Седокова на снимке запечатлена в телесном боди, который подчеркивает её сексуальные формы. Пост за час собрал более 38 тысяч лайков. На публикации вместе с певицей запечатлён известный дизайнер и фотограф Даниил Величко, с которым артистка несколько раз работала. Некоторые поклонники предположили, что Анна соскучилась не по мужчине, а по их сотрудничеству. Сама Седокова интригует данную ситуацию, не отвечая на вопросы фолловеров.