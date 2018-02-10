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IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка женщине

iPhone 8 назван идеальным устройством для подарка женщине. При этом идеально подойдёт версия золотистого цвета.

IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка женщине

Для девушек, которые разбираются в технологиях, не любят большие смартфоны, хорошим вариантом станет iPhone SE. Samsung Galaxy A8 станет отличным вариантом для подарка женщине благодаря двойной селфи-камеры. Аппарат на рынке РФ можно найти в золотистой расцветке. Xiaomi Mi6 сложно отнести к женским смартфонам, но является хорошим вариантом по функционалу. Это отличный вариант для любителей селфи. Samsung Galaxy J7 это хорошая бюджетная версия с ОП на 3 Гб и 13-мегапиксельной камерой.

Xiaomi A1 является также представителем бюджетного сегмента, имея хорошие технические характеристики. Версия работает на основе стоковой ОС без оболочки, позволяя самостоятельно настроить интерфейс. Версия Sony Xperia XA1 порадует представительниц слабого пола, так как адаптирована под работу современных социальных сетей.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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