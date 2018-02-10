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С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года

Летом нынешнего года с аукциона Bonhams будет продан спорткар Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV, сошедший с конвейера в 1961 году. За раритетный автомобиль на торгах планируют выручить 15 миллионов фунтов стерлингов, что в переводе на российскую валюту составляет 1,2 миллиарда рублей.

С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года


Уникальный спорткар Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV принимал участие в гонках в 60-х годах прошлого столетия, за рулём автомобиля во время соревнований находился гонщик Джим Кларк, который является двукратным чемпионом «Формулы-1» и «Инди-500».

Автомобиль Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV в течение 50 лет находился в частной коллекции и принимал участие в соревнованиях ретро-автомобилей в 80-х и 90-х годах прошлого века. В 1993 году машина попала в серьёзную аварию, после которой её полностью восстановили на заводе Aston Martin.

Под капотом раритетного спорткара установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,7 литра производительностью 314 лошадиных сил. До 97 км/час автомобиль разгоняется за 6,1 секунды, развивая максимальную скорость 247 км/час.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:00
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