Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с интересным человеком на 14 февраля

Найти себе пару на 14 февраля поможет новое приложение «ВКонтакте». Совсем недавно, разработчики социальной сети внедрили приложение, в которое заложены функции поиска пары для проведения Деня всех влюбленных. Отмечается, что для достаточно положительного приложения, придумано название странного содержания - «Бесит!».



Как предположили аналитики, программа сильно напоминает аналог зарубежного сервиса, с названием - «Tinder», направленного на аналогичный поиск интересных собеседников по разным направлениям и увлечениям. Разработчики предполагают, что благодаря виртуальному общению с разными людьми, возможен итог, в виде реальной встречи в жизни. Особо отмечается помощь приложения для встречи именно того человека, который составит компанию на День всех влюблённых.





Сам процесс поиска интересного и нужного человека, начинается с сортировки карточек актуальных тем и определения, какие из нах по душе, а какие просто бесят. В результате программа проводит отбор из примерно ста людей, с соответствующими интересами. Разработчики уточняют, что ответы на вопросы не терпят вранья, так как программа не исключает возможность отбора совершенно противоположного человека, что будет уже совсем не интересно.