Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с интересным человеком на 14 февраля
Найти себе пару на 14 февраля поможет новое приложение «ВКонтакте». Совсем недавно, разработчики социальной сети внедрили приложение, в которое заложены функции поиска пары для проведения Деня всех влюбленных. Отмечается, что для достаточно положительного приложения, придумано название странного содержания - «Бесит!».
Как предположили аналитики, программа сильно напоминает аналог зарубежного сервиса, с названием - «Tinder», направленного на аналогичный поиск интересных собеседников по разным направлениям и увлечениям. Разработчики предполагают, что благодаря виртуальному общению с разными людьми, возможен итог, в виде реальной встречи в жизни. Особо отмечается помощь приложения для встречи именно того человека, который составит компанию на День всех влюблённых.
Сам процесс поиска интересного и нужного человека, начинается с сортировки карточек актуальных тем и определения, какие из нах по душе, а какие просто бесят. В результате программа проводит отбор из примерно ста людей, с соответствующими интересами. Разработчики уточняют, что ответы на вопросы не терпят вранья, так как программа не исключает возможность отбора совершенно противоположного человека, что будет уже совсем не интересно.
Как предположили аналитики, программа сильно напоминает аналог зарубежного сервиса, с названием - «Tinder», направленного на аналогичный поиск интересных собеседников по разным направлениям и увлечениям. Разработчики предполагают, что благодаря виртуальному общению с разными людьми, возможен итог, в виде реальной встречи в жизни. Особо отмечается помощь приложения для встречи именно того человека, который составит компанию на День всех влюблённых.
Сам процесс поиска интересного и нужного человека, начинается с сортировки карточек актуальных тем и определения, какие из нах по душе, а какие просто бесят. В результате программа проводит отбор из примерно ста людей, с соответствующими интересами. Разработчики уточняют, что ответы на вопросы не терпят вранья, так как программа не исключает возможность отбора совершенно противоположного человека, что будет уже совсем не интересно.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:50