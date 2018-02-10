Алексей Воробьев в Instagram обнародовал новое фото с незнакомкой

Воробьев в рамках Instagram выложил новую публикацию, на которой запечатлён с незнакомкой. В комментарии к снимку артист написал – «просыпайтесь с теми, о ком мечтаете засыпая». Подписчики не пришли к единому мнению касательно личности девушки, при этом сам артист упоминания профиля незнакомки в Instagram не сделал.Фолловеры призвали Воробьева перестать менять девушек и уже жениться на одной. Однако у многих поклонников остались сомнения касательно романтических отношений Алексея с героиней публикации. Одной из версий фанатов - это модель, с которой и было сделано фото в рамках фотосессии. Пост за три часа собрал свыше 81 тысяч лайков.