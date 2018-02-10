АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Алексей Воробьев в Instagram обнародовал новое фото с незнакомкой

Алексей Воробьев в своём микроблоге Instagram обнародовал новое фото, на котором запечатлён с незнакомкой. Многочисленные фанаты пытаются угадать, с кем знаменитый певец изображён на данном снимке. Некоторые поклонники предполагают, что эта девушка - новая возлюбленная музыканта.

Алексей Воробьев в Instagram обнародовал новое фото с незнакомкой

Воробьев в рамках Instagram выложил новую публикацию, на которой запечатлён с незнакомкой. В комментарии к снимку артист написал – «просыпайтесь с теми, о ком мечтаете засыпая». Подписчики не пришли к единому мнению касательно личности девушки, при этом сам артист упоминания профиля незнакомки в Instagram не сделал.

Фолловеры призвали Воробьева перестать менять девушек и уже жениться на одной. Однако у многих поклонников остались сомнения касательно романтических отношений Алексея с героиней публикации. Одной из версий фанатов - это модель, с которой и было сделано фото в рамках фотосессии. Пост за три часа собрал свыше 81 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
4 космических разработки NASA упростили жизнь
В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий
Нейробиологи из США поняли, как формируется
Американские ученые разобрались в том, как
В системе TRAPPIST-1 ученые нашли замену Земли
Соседов рассказал, что Пугачева несчастлива с
Создатели культовой Serious Sam показали свою
Общество плоской Земли считают запуск Tesla на
Ефим Шифрин показал свой накачанный торс
Ученые выяснили, почему заработок
Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения
Samsung патентует полностью безрамочный смартфон
Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове
Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер
Инженеры создали растворимую электронную кожу
Никита Пресняков получил травму
В Сети появились официальные фото смартфона ASUS
В Instagram будут вести борьбу со слежкой за
Минобороны и «Ленфильм» будут сотрудничать в
Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на
Наталья Рудова продемонстрировала на видео
Кадыров купил «долю в биткоине»
Британцев устрашили российскими секретными
Валерий Сюткин показал, как выглядит в 59 лет
Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами
Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию
Дмитрий Нагиев поздравил с днём рождения
Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа
Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь
Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с
Роза Сябитова в свой день рождения поразмыслила
IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка
С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston
Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует
Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с
Исследование: Три месяца в тюрьме ухудшают
Просмотреть все новости