Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики, предрекающие ей несчастную жизнь

Девушка решила высказаться по этому поводу, опубликовав пост в социальной сети Instagram. Нелли старается довести до таких людей, что их старания абсолютно напрасны.Ермолаева рассказала, что получила множество эмоциональных предупреждений от подписчиков о том, что после замужества её ожидает скучная, монотонная жизнь, которая сильно её разочарует. Естественно, что брак - это нелёгкий труд, тем не менее Нелли считает: в целом всё у неё замечательно, а прогнозы пользователей Сети совсем не оправдались.После этого советчики приняли на вооружение тему беременности: писали, что после родов девушка точно поймёт, что зря она пошла по этой дороге.Бывшая участница просит интернет-пользователей прекратить думать, что все женщины обязательно страдают в браке и когда обзаводятся детьми. Говоря лично о своей жизни, Нелли уверяет, что лучшего она и представить не могла, а рождение малыша только прибавило в разы счастья.