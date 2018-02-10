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Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики, предрекающие ей несчастную жизнь

Бывшая участница популярного телешоу "Дом-2" Нелли Ермолаева, ставшая накануне матерью, устала выслушивать от подписчиков вечные упрёки, угрозы и ненужные советы.

Девушка решила высказаться по этому поводу, опубликовав пост в социальной сети Instagram. Нелли старается довести до таких людей, что их старания абсолютно напрасны.

Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики, предрекающие ей несчастную жизнь

Ермолаева рассказала, что получила множество эмоциональных предупреждений от подписчиков о том, что после замужества её ожидает скучная, монотонная жизнь, которая сильно её разочарует. Естественно, что брак - это нелёгкий труд, тем не менее Нелли считает: в целом всё у неё замечательно, а прогнозы пользователей Сети совсем не оправдались.

После этого советчики приняли на вооружение тему беременности: писали, что после родов девушка точно поймёт, что зря она пошла по этой дороге.

Бывшая участница просит интернет-пользователей прекратить думать, что все женщины обязательно страдают в браке и когда обзаводятся детьми. Говоря лично о своей жизни, Нелли уверяет, что лучшего она и представить не могла, а рождение малыша только прибавило в разы счастья.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:18
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