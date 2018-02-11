Подземные монстры туннелей: Кроме неизвестных науке мутантов свидетели события сталкивались с внеземными существами

В 70-х годах жители Торонто были шокированы историей, приключившейся с местным жителем в районе Каббаджтаун. Он решил найти в этом месте котенка, после чего прошел 3-метровое расстояние и столкнулся с огромным серым существом, напоминающим обезьяну. Длинное худое туловище особи было видно на фоне горящих оранжевых глаз, вызвавших невольный ужас у мужчины. Но настоящий шок наступил после того, как это чудовище внезапно шипящим голосом приказало ему убираться отсюда, после чего исчезло в темноте. Испуганный горожанин быстро выбрался на поверхность, а дальше решил рассказать о происшествии журналистам, приведя их к месту своего спуска под землю. Они решили сами проверить информацию и спустились вниз, обнаружив изуродованный труп пропавшего питомца. Существо зарыло его в песке, а пораженные рабочие отметили, что люди даже не знают, что скрывается внутри таких лабиринтов. Они категорически отказались исследовать туннели, но больше никто не слышал о неизвестной особи, хотя местные индейцы говорили о пропавшем маленьком народе, имеющим столь необычный внешний вид. Он скрывался от европейцев под землей, так что возможно живет там до сего времени.В 60-х годах жители Миссури стали сообщать властям, что видели злобное волосатое создание, пытающееся неоднократно напасть на людей. Оно часто заходило во дворы домов, после чего сразу убегало в канализацию. Также этот мутант был гермафродитом, имеющим половину головы без волос. После таких событий в Пенсильвании через 20 лет американские подростки заметили 4-метрового ящера, выскочившего из люка. Они попытались поймать его за хвост, но сразу в панике бросились бежать из-за страшного визга рептилоида. Затем жительница Анахайма во время прогулки с собакой обратила внимание на зеленую особь, выглядывающую из аналогичного места, после чего она решила напасть на трейлер дамы вместе со своими сородичами. Сосед помог испуганной особе прогнать незваных гостей, но заметил, что они напоминали рептилий с острыми зубами. Следующей ночью люди услышали жуткие вопли животного, ставшего жертвой пришельцев, после чего срочно переехали отсюда в другое место.Геолог Уоррен Шуфелт обнаружил под Лос-Анджелесом целый подземный город из лабиринтов, протянувшихся по всей территории Калифорнии. Их могли построить древние цивилизации ящеров, которые имели аналогичные укрытия во многих странах. Австрийский коллега в пещере возле Халльштеттер-Зе услышал странные голоса, после чего подумал о галлюцинации. Однако потом он решил исследовать внутренности этого места, обнаружив странный красноватый цвет почвы и гладкие стены, после чего заметил внутри множество внеземных существ с мордами и длинными хвостами. Они имели различные одежды и во время беседы исчезали в проеме, шокировав свидетеля события таким зрелищем.В штате Вашингтон есть заброшенный “Каскадный тоннель”, в котором мужчина столкнулся с 9-метровым монстром, имеющим яркие желтые глаза. Тогда ему удалось спастись от великана, но когда вместе с ним сюда пришла группа исследователей, никто не выжил после такой встречи. Японские рабочие в подземных коммуникациях заметили громадную паутину, где были скелеты грызунов и людей. Они также заметили дыру, но предпочли убраться отсюда как можно быстрее, потому что, никогда раньше не сталкивались с такими жуткими гигантами из мира насекомых.