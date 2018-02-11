Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами

Когда огромные армии китайцев во время войны разграбили Самарканд и Бухару, они забрали с собой много ценных трофеев. Зима заставила врагов сделать остановку возле озера Рангкуль, где были хорошие земли для пастбища. Воины разбили лагерь возле огромной скалы, даже не подозревая о непредсказуемой погоде, а дальше выпавший снег стал причиной гибели лошадей. Тогда часть людей решили ночью забрать с собою большинство ценностей и бросить своих товарищей, уйдя через перевал, но перед этим уничтожили остальных животных, чтобы не было погони. После такого предательства китайцы решили спрятать клад в глубине пещеры, находящейся на 200- метровой высоте. Добраться туда было не просто, однако люди придумали необычный способ, соорудив лестницу из трупов своих лошадей. После переноса добычи остатки армии укрылись от холода в другом аналоге, но не смогли продержаться до весны.Теплая погода разрушила подъем к входу, а ветер иногда мог выбросить из глубины серебряные изделия или дорогую одежду. Местные жители делали много попыток забраться в пещеру, даже прибегая к методам древних захватчиков, но один смельчак был настолько напуган зрелищем, открывшимся в темном помещении, что сорвался вниз и погиб. Второго киргиза постигла участь собрата, но перед кончиной он успел рассказать людям о черном чудовище, стерегущем сундуки с сокровищами. После такого события никто больше не осмеливался нарушать покой этого места, выбрасывающего иногда добычу на землю.Любители приключений залезли в пещеру, где умерли китайцы, найдя там человеческие останки, так как надеялись отыскать подземных ход, ведущий в Мата-Таш. Также в древности через скалу шел путь в Афганистан, по которому могли пройти караваны купцов. Длинный коридор был наполнен громадными летучими мышами, гасившими огонь, а дальше людям попался на глаза череп, сменившийся скелетом, сидящим в молитвенной позе. Затем они вынуждены были вернуться, назад, заметив в темноте невиданного зверя, после чего назвали новую пещеру заколдованным местом. Ученые исследовали Сейкырауу-уникюр, найдя здесь много залов, сменяющихся туннелями и провалами, однако в ней царит вечный холод. В одном коридоре была найдена древняя веревка из шерсти яка, доказывающая реальность существования клада. Частые обвалы и землетрясения не дают возможности пройти дальше и спрятанные ценности, а сейчас туристы во время поездки мимо этого уголка взирают на вход с надеждой, что оттуда вылетит часть сокровищ.Восточные предания описывают чудесный серебряный город с домами из золота и невиданными растениями, расположившийся в Ферганской долине. В 19 веке ученым удалось выяснить, что это место было рудником Кан-и-Гут, погубившим множество людских жизней. Хан Худояр использовал для добычи руды и свинца бунтовщиков, осужденных на казнь, которые гибли в темноте подземных ходов, где до сих лежат скелеты людей и видны следы добычи металла. Однако рядом в горах имелись залежи драгоценных камней и золота вместе с иными ценными ресурсами. Авиценна описывал пещеру в своих трудах, так как древние мудрецы в этом месте спрятали свои ценности, наложив на них заклятие. Многие герои пытались найти их тайники, однако сталкивались с драконом, убивающим любого грабителя, а также рядом с ним всегда появлялся призрачный человек, стреляющий из лука. Частые обвалы не дают ученым возможности исследовать древнюю шахту, чтобы разгадать тайны, связанные с пришельцами и древними фараонами, упоминающими о запасах, доставшихся им от предков. Пока есть сведения о редких минералах, скрывающихся в этом месте, а также здесь были замечены гелектиты.ЮАР тоже имеет свои пещеры, манящие к себе авантюристов, так как в них древние вожди племен прятали от врагов алмазы вместе с драгоценным металлом. После смерти они уносили тайны с собой, но многие люди во время посещения Седвалс-крааля желают заглянуть в Сом Тжоба. Там скрывался от врагов очередной лидер народа вместе с воинами, имея запасы пресной воды из подземного источника. Долгое время пещера оставалась неприступной твердыней для врагов, но им удалось проникнуть сюда, уничтожив всех людей. Истории о сокровищах, спрятанных в ее глубинах, долгое время не давали покоя европейцам, которые в 20-х годах приехали сюда, чтобы добывать гуано. Помет летучих мышей приравнивается у местных фермеров к золоту, но в реальности люди преследовали иные цели. Вот только после рассказов жителей о незримых существах, нападающих на смельчаков, они предпочли убраться с этой земли.