Исследование: Три месяца в тюрьме ухудшают самоконтроль человека

Учёные решили выяснить, какие изменения в поведении человека происходят при попадании в тюрьму. В исследовании было задействовано 130 мужчин. На протяжении всего времени добровольцы проходили психологические тесты. Кроме того, участники давали самостоятельную оценку своего состояния.Через три месяца тюремного заключения участники прошли обследование. Тесты показали, что тюрьма негативно влияет на когнитивные способности человека. Кроме того, отмечается ухудшение самоконтроля и внимательности. Однако нахождение в изоляции положительно сказалось на навыках планирования заключённых. Исследование показало, что после выхода на свободу преступники менее склонны следовать закону.