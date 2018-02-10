Анна Семенович поведала о привычке заглядывать под ёлки

Семенович порадовала своих многочисленных подписчиков новой публикацией. На данном фото знаменитая артистка изображена на природе на фоне заснеженных елей. Исполнительница песен сидит на коленях около зелёной красавицы, при этом держит в руке снежку. Для зимней прогулки певица выбрала лыжный яркий костюм и защитные очки.Знаменитость под постом написала, что она постоянно ищет под ёлками подарки. Звезда добавила, что фанатам также желает отличных выходных и много приятных сюрпризов. Фолловеры восприняли слова Анны, как шутку. Многие подписчики посоветовали забыть про новогодние праздники и ждать «День влюблённых» и восьмое марта. Часть поклонников призналась, что также живут в постоянном ожидании чуда и до первого мая не убирают ёлку. Фото певицы за три часа собрало более 35 тысяч лайков и свыше 60 комментариев.