Uber заплатит Waymo $245 млн за внесудебное соглашение о краже данных

В свою очередь развивающаяся корпорация Waymo, которая занимается разработками беспилотных авто, получила компенсацию за обнаружение факт промышленного шпионажа от сервиса заказа такси Uber. Этот скандал разгорелся ещё в начале лета прошедшего года. Тогда Энтони Левандовски, являющийся ведущим специалистом Waymo, конструктором, посчитал себя недооцененным в компании. Уйдя из компании, он прихватил файлы с последними имеющимися разработками беспилотников. Инженера хорошо приняли в Uber Technologies Inc. Левандовски обвинили в промышленном шпионаже, подав в судебные инстанции искНезависимые юристы заметили, что Uber не имела шансов выиграть дело, вследствие чего решение касательно выплаты компенсации является верным.