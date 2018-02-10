Uber заплатит Waymo $245 млн за внесудебное соглашение о краже данных
Компания Uber Technologies Inc опять оказалась в центре очередного скандала. Юристам удалось «погасить» этот скандал с помощью внесудебного соглашения, а также выплаты 245 000 000 долларов.
В свою очередь развивающаяся корпорация Waymo, которая занимается разработками беспилотных авто, получила компенсацию за обнаружение факт промышленного шпионажа от сервиса заказа такси Uber. Этот скандал разгорелся ещё в начале лета прошедшего года. Тогда Энтони Левандовски, являющийся ведущим специалистом Waymo, конструктором, посчитал себя недооцененным в компании. Уйдя из компании, он прихватил файлы с последними имеющимися разработками беспилотников. Инженера хорошо приняли в Uber Technologies Inc. Левандовски обвинили в промышленном шпионаже, подав в судебные инстанции иск
Независимые юристы заметили, что Uber не имела шансов выиграть дело, вследствие чего решение касательно выплаты компенсации является верным.
В свою очередь развивающаяся корпорация Waymo, которая занимается разработками беспилотных авто, получила компенсацию за обнаружение факт промышленного шпионажа от сервиса заказа такси Uber. Этот скандал разгорелся ещё в начале лета прошедшего года. Тогда Энтони Левандовски, являющийся ведущим специалистом Waymo, конструктором, посчитал себя недооцененным в компании. Уйдя из компании, он прихватил файлы с последними имеющимися разработками беспилотников. Инженера хорошо приняли в Uber Technologies Inc. Левандовски обвинили в промышленном шпионаже, подав в судебные инстанции иск
Независимые юристы заметили, что Uber не имела шансов выиграть дело, вследствие чего решение касательно выплаты компенсации является верным.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:00