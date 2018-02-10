ОИ-2018: Intel установил рекорд по количеству дронов-светлячков





Компания Intel сделала церемонию открытия ОИ-2018 незабываемой: в небо были подняты 1218 светящихся дронов, что стало мировым рекордом. Беспилотники совершали движение по запрограммированному маршруту. Каждое устройство было оснащено GPS, светодиодами и аккумуляторами. Вес одного дрона-светлячка - 280 грамм.Управлял дронами один человек, контроль над движением беспилотников также осуществляла компьютерная система. Сотрудники Intel уверяют, что их дроны способны выложить любую анимацию с более чем 4 млрд вариантами цветов. Беспилотники также будут использованы на каждой церемонии награждения.