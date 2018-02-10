Анжелика Варум в Instagram поздравила дочь с днем рождения

Знаменитая исполнительница песен отметила, что её дочь Элизабет унаследовала самое грациозное создание природы – ум и независимость. Звездная мама пожелала имениннице всего самого наилучшего. Артистка отметила, что если девушка примет решение заниматься музыкой, то тогда ей «не помешают девять жизней».К поздравлениям Варум присоединились её многочисленные фанаты. Они пожелали виновнице торжества благополучия, счастья, любви и исполнения всех её желаний. Многие подписчики сказали, что Элизабет очень похожа на маму, нежели на отца. Пост знаменитой певицы в течение девятнадцати часов сумел собрать свыше 43 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.