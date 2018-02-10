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Анжелика Варум в Instagram поздравила дочь с днем рождения

Анжелика Варум обнародовала в рамках Instagram трогательный пост для дочки с поздравлениями ко дню её рождения. Певица призналась, что девятнадцать лет назад она с Леонидом Агутиным никак не могла выбрать имя для новорожденной дочери.

Анжелика Варум в Instagram поздравила дочь с днем рождения

Знаменитая исполнительница песен отметила, что её дочь Элизабет унаследовала самое грациозное создание природы – ум и независимость. Звездная мама пожелала имениннице всего самого наилучшего. Артистка отметила, что если девушка примет решение заниматься музыкой, то тогда ей «не помешают девять жизней».

Анжелика Варум в Instagram поздравила дочь с днем рождения

К поздравлениям Варум присоединились её многочисленные фанаты. Они пожелали виновнице торжества благополучия, счастья, любви и исполнения всех её желаний. Многие подписчики сказали, что Элизабет очень похожа на маму, нежели на отца. Пост знаменитой певицы в течение девятнадцати часов сумел собрать свыше 43 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:00
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