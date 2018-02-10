Сестра лидера КНДР передала приглашение главе Южной Кореи посетить Пхеньян

Администрация южнокорейского президента ответила, что в будущем такой визит возможен, в случае создания всех условий. Ё Чжон – сестра Ким Чен Ына, выступает членом правительственной делегации, которая прибыла на открытие Олимпийских Игр в Пхенчхане. Её совместно с прочими высокопоставленными членами делегации в субботу пригласили на обед в президентский дворец. Его организовал глава Южной Кореи. Между тем Ким Ё Чжон в устной форме передала приглашение от северокорейского лидера.Делегацию из Северной Кореи возглавил Ким Ён Нам, являющийся формальным главой государства, представителем президиума Верховного собрания КНДР. Стороны выразили общее желание в отношении сохранения атмосферы мира, примирения на Корейском полуострове, активизации сотрудничества и диалога между странами.