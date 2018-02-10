Учёные: Коровы делятся на оптимистов и пессимистов

Учёные заметили, что все животные по-разному ведут себя при одних и тех же обстоятельствах. Чтобы определить индивидуальные поведенческие особенности коров, было проведено наблюдение за 22 телятами. Всех животных подвергали стрессу во время кормления, что позволило определить кто из них оптимист, а кто пессимист.Исследование показало, что коровы-пессимисты очень насторожено относятся к новым предметам, и стараются избегать их. В разных обстоятельствах все особи продемонстрировали разное поведение, однако в целом их индивидуальные особенности не изменялись в течение трёх недель наблюдения. Учёные доказали, что оптимизм и пессимизм не являются приобретёнными чертами, а также не зависят от настроения и эмоций.