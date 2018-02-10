Кристина Асмус в белом платье продемонстрировала свою «точку опоры»

На публикации Асмус запечатлена на краю бассейна, при этом как будто бы подпирает себя руками за «пятую точку». Знаменитость под снимком написала, что бы ей дали точку опоры, и она перевернет мир. Снимок за двадцать часов собрал около 55 тысяч лайков и более 120 комментариев. Фанаты актрисы в шутку сказали, что именно за неё супруг Гарик Харламов и держится.Некоторые поклонники заявили, чтобы «удержать Вселенную» артистке нужно обзавестись более пышными формами. Другие подписчики отметили, что фото Кристины получилось нереально красивым, а сама актриса на нем выглядит обворожительно и сексуально. По их мнению, актриса и без точки опоры успешно переворачивает мир».