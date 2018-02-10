Настя Каменских опубликовала снимок в Instagram из Майами с Завгородным
Настя Каменских опубликовала свежий снимок в сеть Instagram. На нем она запечатлена вместе с Алексеем Завгородным, более известным под псевдонимом Позитив. Певица призвала фанатов подписаться на ее блог в видеохостинге You Tube.
Известная певица Настя Каменских обнародовала в Instagram новый снимок, на котором изображена вместе с Алексеем Завгородным. Звезда сообщила пользователям Сети о выходе новых серий на ее блоге. Артистка призвала поклонников делиться комментариями к просмотру свежих выпусков блога из Майами на канале You Tube.
Подписчики отметили, что среди всех просмотренных серий особенно хороша последняя. Некоторых фанатов удивил откровенный контент в видеохостинге. Большая часть поклонников Насти Каменской положительно оценили видео-блог певицы, призвав выпускать побольше таких видеороликов.
Известная певица Настя Каменских обнародовала в Instagram новый снимок, на котором изображена вместе с Алексеем Завгородным. Звезда сообщила пользователям Сети о выходе новых серий на ее блоге. Артистка призвала поклонников делиться комментариями к просмотру свежих выпусков блога из Майами на канале You Tube.
Подписчики отметили, что среди всех просмотренных серий особенно хороша последняя. Некоторых фанатов удивил откровенный контент в видеохостинге. Большая часть поклонников Насти Каменской положительно оценили видео-блог певицы, призвав выпускать побольше таких видеороликов.