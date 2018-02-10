Новый SsangYong G4 Rexton выйдет на рынок под другим брендом

Перелицованный внедорожник получил иную решётку радиатор, адаптированную подвеску и шильдики на кузов с надписью «Mahindra». Автомобиль рассчитан на 7 посадочных мест, а под его капотом установлен турбодизельный агрегат, выдающий 187 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с автоматической трансмиссией от Mercedes-Benz на 7 ступеней и с полноприводной системой.В оснащение внедорожника входит система стабилизации, светодиодная оптика, 9 подушек безопасности, система кругового видеообзора, мультимедийная система, люк с электроприводом, кожаная отделка салона, ассистент парковки и ряд других функций.