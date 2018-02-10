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Израиль закрыл большую часть воздушного пространства для полетов

Израильские власти закрыли большую часть воздушного пространства вследствие обстрелов на сирийской границе, начавшихся 10 февраля.

Израиль закрыл большую часть воздушного пространства для полетов

Для всех полетов полностью закрыто воздушное пространство непосредственно к северу от Шфаима. Как уточняют авиационные власти, на 20 минут были задержаны несколько самолетов, которые взлетали из международного аэропорта им. Давида Бен-Гуриона либо заходила туда на посадку. Аэропорт сейчас уже осуществляет работу в нормальном режиме.

Раньше сообщили, что военные в ночь на десятое февраля перехватили иранский беспилотник, который вторгся со стороны Сирии. Они в ответ атаковали на территории соседнего государства иранские цели. Речь шла про «иранские системы управления» БПЛА. Силы ПВО одним данным подбили несколько израильских самолетов. Израильскими военными была опровергнута данная информация. Они заявили, что сирийские ПВО подбили не больше одного израильского истребителя F-16.
В мире
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
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