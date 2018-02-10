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Татьяна Навка поведала о любви дочери к произведениям Пушкина

Известная отечественная фигуристка Татьяна Навка поведала о любви её дочки Надежды к стихотворениям Александра Сергеевича Пушкина. Соответствующий видеоролик спортсменка обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Татьяна Навка поведала о любви дочери к произведениям Пушкина

На ролике, обнародованном в рамках Instagram Татьяной Навкой, маленькая Надежда стоит у окна, за которым видна заснеженная улица. Маленькая гимнастка показала любовь к творчеству Пушкина и артистично прочитала стихотворение "Зимнее утро". Дочь Дмитрия Пескова каждое слово сопровождала подходящим по смыслу жестом и мимикой.

Татьяна Навка поведала о любви дочери к произведениям Пушкина

Пост в течение трёх часов сумел собрать свыше 120 тысяч отметок «Мне нравится» и более 300 комментариев от многочисленных поклонников знаменитой фигуристки. Фанаты сказали, что девочка просто умница, милая и очаровательная «зайка».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:20
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