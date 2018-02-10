Ученые: позы ног женщины расскажут о чертах характера владелицы

Женщины, которые достаточно уверены в себе, обычно принимают позу, в которой ноги находятся в вытянутом положении и лежат друг на друге. Такая позиция говорит о чертах лидера, однако еще это может говорить о ревностном характере владелицы ног. О властных, уверенных в себе женщин может рассказать поза, в которой одна нога закинута на другую. Ну, а если ноги женщины широко расставлены, будьте уверены, перед вами представительница прекрасного пола с твердым характером.О холодном, уравновешенном и терпеливом нраве дамы расскажут ноги, поставленные вместе. Но, если же носки разведены в противоположные стороны, это говорит о том, что перед вами правдивая и искренняя барышня. Носки ног женщины, смотрящие друг на друга, выдадут замкнутого, склонного к изучению людей нрава обладательницы. А вот неуверенные в себе красавицы зачастую опираются на каблуки.