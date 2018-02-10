Учёные: Скупость в День святого Валентина может обернуться расставанием

День святого Валентина давно уже превратился в коммерческий проект. Производители сувениров, сладостей, а также продавцы цветов с нетерпением ждут этого праздника. Современные молодые люди уже не представляют 14 февраля без традиционных валентинок. Учёные заметили, что в этот день скупость и бережливость может навредить человеку.Специалисты дали совет, как узнать о настоящих чувствах партнёра в День святого Валентина. Если человек проявляет скупость, всячески отказывается отмечать праздник, боится брать на себя обязательства, отказывается от секса и жалуется на недостаток свободы, то можно со всей уверенностью заявить о том, что он не дорожит своей половинкой. Зачастую, такие отношения оканчиваются расставанием.