Учёные: Скупость в День святого Валентина может обернуться расставанием
Американские учёные заметили, что многие пары расстаются сразу же после Дня святого Валентина. Оказалось, что некоторые влюблённые оценивают степень чувств своего партнёра по подаркам, так что скупость в этот день может обернуться расставанием.
День святого Валентина давно уже превратился в коммерческий проект. Производители сувениров, сладостей, а также продавцы цветов с нетерпением ждут этого праздника. Современные молодые люди уже не представляют 14 февраля без традиционных валентинок. Учёные заметили, что в этот день скупость и бережливость может навредить человеку.
Специалисты дали совет, как узнать о настоящих чувствах партнёра в День святого Валентина. Если человек проявляет скупость, всячески отказывается отмечать праздник, боится брать на себя обязательства, отказывается от секса и жалуется на недостаток свободы, то можно со всей уверенностью заявить о том, что он не дорожит своей половинкой. Зачастую, такие отношения оканчиваются расставанием.
День святого Валентина давно уже превратился в коммерческий проект. Производители сувениров, сладостей, а также продавцы цветов с нетерпением ждут этого праздника. Современные молодые люди уже не представляют 14 февраля без традиционных валентинок. Учёные заметили, что в этот день скупость и бережливость может навредить человеку.
Специалисты дали совет, как узнать о настоящих чувствах партнёра в День святого Валентина. Если человек проявляет скупость, всячески отказывается отмечать праздник, боится брать на себя обязательства, отказывается от секса и жалуется на недостаток свободы, то можно со всей уверенностью заявить о том, что он не дорожит своей половинкой. Зачастую, такие отношения оканчиваются расставанием.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 17:30