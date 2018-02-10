В Тунисе развязалась рекламная война между Audi и BMW

Авторынок Туниса не очень большой. В стране в прошлом году реализовали 63 685 новых легковых авто (+5,1%). В этой стране лидером по продажам является французский бренд Citroen. Volkswagen в 2015 году занимал лидирующую позицию в этом государстве. На этом небольшом рынке в борьбе за своего клиента борются разными способами, вследствие чего между автопроизводителями начинают возгораться рекламные войны.Так напротив дилерского центра Ennakl Automobiles, реализующего авто Audi, Seat, Porsche, Volkswagen, Skoda установили билборд, на котором изображены горящие фары авто BMW, и написано: "Никогда не поздно передумать". Представители дилера через время установили свою рекламу, где было написано, что они никогда не меняют бренд, который выигрывает.