Вирусы-майнеры предпочитают распространяться с порносайтов
Как сообщает Motherboard, примерно 50% всех известных вирусов, разработанных для тайной добычи криптовалют, происходят из встроенных особенностей порносайтов.
Китайская компания 360 Netlab, провела исследования, результаты которых показали, что 241 сайт, из проанализированных 100 тыс. наиболее популярных интернет-ресурсов, включает содержание вредоносного кода, направленного на добывание криптовалюты компьютером жертвы, при этом до предела нагружая его процессор. Из общего состава, 49% сайтов, включающих в себя встроенный вирус-майнер, представляют популярные порноресурсы.
Помимо прочего, 9,6% подобных сайтов, вообще «обычные», то есть не содержащие специальную тематику. Далее следуют 7,5% порталов мошеннического характера, а к разряду рекламных отнесены - 7,3%.
Любимое место нахождения вирусов-майнеров, те сайты, на которых, как правило, пользователи проводят максимально возможное количество времени. Примером могут служить видеохостинги, по причине необходимости больших временных затрат, при отработке процессов майнинга криптовалют.
Китайская компания 360 Netlab, провела исследования, результаты которых показали, что 241 сайт, из проанализированных 100 тыс. наиболее популярных интернет-ресурсов, включает содержание вредоносного кода, направленного на добывание криптовалюты компьютером жертвы, при этом до предела нагружая его процессор. Из общего состава, 49% сайтов, включающих в себя встроенный вирус-майнер, представляют популярные порноресурсы.
Помимо прочего, 9,6% подобных сайтов, вообще «обычные», то есть не содержащие специальную тематику. Далее следуют 7,5% порталов мошеннического характера, а к разряду рекламных отнесены - 7,3%.
Любимое место нахождения вирусов-майнеров, те сайты, на которых, как правило, пользователи проводят максимально возможное количество времени. Примером могут служить видеохостинги, по причине необходимости больших временных затрат, при отработке процессов майнинга криптовалют.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:30