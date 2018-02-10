Вирусы-майнеры предпочитают распространяться с порносайтов

Китайская компания 360 Netlab, провела исследования, результаты которых показали, что 241 сайт, из проанализированных 100 тыс. наиболее популярных интернет-ресурсов, включает содержание вредоносного кода, направленного на добывание криптовалюты компьютером жертвы, при этом до предела нагружая его процессор. Из общего состава, 49% сайтов, включающих в себя встроенный вирус-майнер, представляют популярные порноресурсы.Помимо прочего, 9,6% подобных сайтов, вообще «обычные», то есть не содержащие специальную тематику. Далее следуют 7,5% порталов мошеннического характера, а к разряду рекламных отнесены - 7,3%.Любимое место нахождения вирусов-майнеров, те сайты, на которых, как правило, пользователи проводят максимально возможное количество времени. Примером могут служить видеохостинги, по причине необходимости больших временных затрат, при отработке процессов майнинга криптовалют.