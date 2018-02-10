АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Вирусы-майнеры предпочитают распространяться с порносайтов

Как сообщает Motherboard, примерно 50% всех известных вирусов, разработанных для тайной добычи криптовалют, происходят из встроенных особенностей порносайтов.

Китайская компания 360 Netlab, провела исследования, результаты которых показали, что 241 сайт, из проанализированных 100 тыс. наиболее популярных интернет-ресурсов, включает содержание вредоносного кода, направленного на добывание криптовалюты компьютером жертвы, при этом до предела нагружая его процессор. Из общего состава, 49% сайтов, включающих в себя встроенный вирус-майнер, представляют популярные порноресурсы.
Вирусы-майнеры предпочитают распространяться с порносайтов


Помимо прочего, 9,6% подобных сайтов, вообще «обычные», то есть не содержащие специальную тематику. Далее следуют 7,5% порталов мошеннического характера, а к разряду рекламных отнесены - 7,3%.

Любимое место нахождения вирусов-майнеров, те сайты, на которых, как правило, пользователи проводят максимально возможное количество времени. Примером могут служить видеохостинги, по причине необходимости больших временных затрат, при отработке процессов майнинга криптовалют.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
4 космических разработки NASA упростили жизнь
В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий
Нейробиологи из США поняли, как формируется
Американские ученые разобрались в том, как
В системе TRAPPIST-1 ученые нашли замену Земли
Соседов рассказал, что Пугачева несчастлива с
Создатели культовой Serious Sam показали свою
Общество плоской Земли считают запуск Tesla на
Ефим Шифрин показал свой накачанный торс
Ученые выяснили, почему заработок
Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения
Samsung патентует полностью безрамочный смартфон
Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове
Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер
Инженеры создали растворимую электронную кожу
Никита Пресняков получил травму
В Сети появились официальные фото смартфона ASUS
В Instagram будут вести борьбу со слежкой за
Минобороны и «Ленфильм» будут сотрудничать в
Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на
Наталья Рудова продемонстрировала на видео
Кадыров купил «долю в биткоине»
Британцев устрашили российскими секретными
Валерий Сюткин показал, как выглядит в 59 лет
Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами
Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию
Дмитрий Нагиев поздравил с днём рождения
Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа
Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь
Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с
Роза Сябитова в свой день рождения поразмыслила
IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка
С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston
Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует
Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с
Исследование: Три месяца в тюрьме ухудшают
Просмотреть все новости