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Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной фигурой после родов

Совсем недавно бывшая участница телешоу "Дом-2" Анастасия Лисова стала матерью, радуя поклонников трогательными фотографиями с мужем и ребёнком.

К родам Анастасия подошла с максимальной серьёзностью, долго выбирая клинику. В итоге молодая женщина осталась полностью довольна медперсоналом и обслуживанием. После родов в учреждении она провела всего пару дней, а потом отправилась домой.

Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной фигурой после родов

Нося под сердцем ребёнка, Лисова признавалась, что ела так много, как хотела, так как была уверена, что после родов без проблем сможет скинуть накопившиеся килограммы. Однако подписчики заметили, что фигура экс-участницы "Дома-2" практически не претерпела изменений.

Настя опубликовала коллаж в Instagram, в котором продемонстрировала себя на 9 месяце беременности и уже с новорождённым ребёнком на руках. Фанаты в восторге от того, что фигура молодой мамы после родов выглядит очень хорошо.

Сама же Лисова рассказала, что всё-таки некоторые изменения в фигуре имеются, но незначительные. Через некоторое время девушка отправится в спортзал, где приведёт тело в полный порядок.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:37
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