Учёные создали 4D очки с эффектом прикосновения

Учёные из Калифорнийского университета провели исследование отделов мозга, особое внимание было уделено изучению зрительного отдела. Исследование помогло увидеть, как можно обмануть мозг и добиться визуального ощущения нового уровня. В результате были созданы 4D очки с эффектом прикосновения.Учёные уверены, что новинка будет популярна у разработчиков игр. Кроме того, она позволит зрителям полностью погрузиться в сюжет фильма и прочувствовать на себе происходящее на экране. Ожидается, что 4D очки с эффектом прикосновения могут быть также полезны и в обучении пилотов, а также космонавтов. Специалисты считают, что VR-шлемы скоро уйдут в прошлое, а на замену им придут новые технологии.