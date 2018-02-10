Ольга Машная призналась, что спасается алкоголем из-за проблем в личной жизни

Актриса Ольга Машная известность получила еще в детстве, и, возможно, это сыграло решающую роль в ее дальнейшей жизни. Она была замужем дважды, а после развода отчаялась найти вторую половинку, замкнувшись в себе. Кинозвезда призналась, что не прочь выпить иногда, чтобы «залечить» раны на душе.По словам психолога проекта «Человек-невидимка» Марины Пугачевой, актриса Ольга Машная из категории людей, которые к своим возлюбленным относятся с чрезмерной опекой. Шаман Дардо Кусто рассказал, что когда-то артистка обидела чем-то своих небесных «Покровителей», за что теперь ей приходится страдать.Актриса призналась, что виновата перед своей матерью, однако не уточнила, в чем заключается ее вина. Машная утверждает, что хочет искупить грех, а также наладить отношения.