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Ольга Машная призналась, что спасается алкоголем из-за проблем в личной жизни

Известная актриса Ольга Машная, будучи гостьей передачи «Человек-невидимка», рассказала, что из-за проблем в личной жизни нередко спасается алкоголем. Ясновидящие передачи пытались раскрыть тайну одной из героинь «Гардемаринов».

Ольга Машная призналась, что спасается алкоголем из-за проблем в личной жизни


Актриса Ольга Машная известность получила еще в детстве, и, возможно, это сыграло решающую роль в ее дальнейшей жизни. Она была замужем дважды, а после развода отчаялась найти вторую половинку, замкнувшись в себе. Кинозвезда призналась, что не прочь выпить иногда, чтобы «залечить» раны на душе.

По словам психолога проекта «Человек-невидимка» Марины Пугачевой, актриса Ольга Машная из категории людей, которые к своим возлюбленным относятся с чрезмерной опекой. Шаман Дардо Кусто рассказал, что когда-то артистка обидела чем-то своих небесных «Покровителей», за что теперь ей приходится страдать.

Актриса призналась, что виновата перед своей матерью, однако не уточнила, в чем заключается ее вина. Машная утверждает, что хочет искупить грех, а также наладить отношения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:30
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