KIA стимулирует продажи авто в кредит
Корейский производитель объявил про новые кредитные предложения, распространяющиеся на покупку одновременно нескольких версий. Финансовые программы, разработанные специалистами KIA Motors Rus вместе с KIA Finance, доступны будут в феврале.
При этом выгодные условия кредитования непосредственно со ставкой 8,9% обеспечивают экономию при покупке версии cee’d – 35 тыс. руб., Soul – 38 тыс. руб., Sportage – 53 тыс. руб., Optima – 20 тыс. руб., Sorento Prime – 20 тыс. руб. Благодаря уменьшению ставки кредита примерно до 9,9% есть возможность купить седан Rio либо Rio X-Line с экономией – 20 тыс. руб.
В феврале действует предложение для покупки Sorento II 2018 – выгода до 205 тыс. руб. Стартовала также акция «ВСК» с фиксированным тарифом КАСКО для страхования основных рисков с KIA Sorento Prime. Тариф 3%, который не зависит от возраста и стажа клиента, доступен в случае покупки в кредит флагманского кроссовера по программам KIA Finance.
При этом выгодные условия кредитования непосредственно со ставкой 8,9% обеспечивают экономию при покупке версии cee’d – 35 тыс. руб., Soul – 38 тыс. руб., Sportage – 53 тыс. руб., Optima – 20 тыс. руб., Sorento Prime – 20 тыс. руб. Благодаря уменьшению ставки кредита примерно до 9,9% есть возможность купить седан Rio либо Rio X-Line с экономией – 20 тыс. руб.
В феврале действует предложение для покупки Sorento II 2018 – выгода до 205 тыс. руб. Стартовала также акция «ВСК» с фиксированным тарифом КАСКО для страхования основных рисков с KIA Sorento Prime. Тариф 3%, который не зависит от возраста и стажа клиента, доступен в случае покупки в кредит флагманского кроссовера по программам KIA Finance.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:10