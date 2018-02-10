KIA стимулирует продажи авто в кредит

При этом выгодные условия кредитования непосредственно со ставкой 8,9% обеспечивают экономию при покупке версии cee’d – 35 тыс. руб., Soul – 38 тыс. руб., Sportage – 53 тыс. руб., Optima – 20 тыс. руб., Sorento Prime – 20 тыс. руб. Благодаря уменьшению ставки кредита примерно до 9,9% есть возможность купить седан Rio либо Rio X-Line с экономией – 20 тыс. руб.В феврале действует предложение для покупки Sorento II 2018 – выгода до 205 тыс. руб. Стартовала также акция «ВСК» с фиксированным тарифом КАСКО для страхования основных рисков с KIA Sorento Prime. Тариф 3%, который не зависит от возраста и стажа клиента, доступен в случае покупки в кредит флагманского кроссовера по программам KIA Finance.