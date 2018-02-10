Стартовали продажи обновленного седана Honda Legend 2019 года

На североамериканском рынке Honda Legend будет реализовываться под названием Acura RLX. При этом рестайлинговый седан для японского рынка отличается расположением рулевого колеса с правой стороны и шильдиком.Обновлённая версия Honda Legend обзавелась крупной решёткой радиатора, иной головной оптикой, модифицированными задними фонарями, пересмотренными бамперами и выштамповками на капоте, а также у автомобиля появились встроенные в диффузор усовершенствованные патрубки выпускной системы.В салоне автомобиля появились качественные материалы отделки, более комфортные кресла, современный мультимедийный центр и доработанная шумоизоляция. В список оснащения также входит пакет систем безопасности Honda Sensing.В качестве силовой установки седана Honda Legend выступает гибридный агрегат, состоящий из трёх электрических моторов и ДВС объёмом 3,5 литра мощностью 314 лошадиных сил. Работает гибрид на пару с автоматической трансмиссией.