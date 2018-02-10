Стартовали продажи обновленного седана Honda Legend 2019 года
Компания Honda начала продавать обновлённый седан Legend. В Японии стартовали предзаказы на автомобиль Honda Legend 2019 модельного года, его стоимость составляет от 7 074 000 иен.
На североамериканском рынке Honda Legend будет реализовываться под названием Acura RLX. При этом рестайлинговый седан для японского рынка отличается расположением рулевого колеса с правой стороны и шильдиком.
Обновлённая версия Honda Legend обзавелась крупной решёткой радиатора, иной головной оптикой, модифицированными задними фонарями, пересмотренными бамперами и выштамповками на капоте, а также у автомобиля появились встроенные в диффузор усовершенствованные патрубки выпускной системы.
В салоне автомобиля появились качественные материалы отделки, более комфортные кресла, современный мультимедийный центр и доработанная шумоизоляция. В список оснащения также входит пакет систем безопасности Honda Sensing.
В качестве силовой установки седана Honda Legend выступает гибридный агрегат, состоящий из трёх электрических моторов и ДВС объёмом 3,5 литра мощностью 314 лошадиных сил. Работает гибрид на пару с автоматической трансмиссией.
На североамериканском рынке Honda Legend будет реализовываться под названием Acura RLX. При этом рестайлинговый седан для японского рынка отличается расположением рулевого колеса с правой стороны и шильдиком.
Обновлённая версия Honda Legend обзавелась крупной решёткой радиатора, иной головной оптикой, модифицированными задними фонарями, пересмотренными бамперами и выштамповками на капоте, а также у автомобиля появились встроенные в диффузор усовершенствованные патрубки выпускной системы.
В салоне автомобиля появились качественные материалы отделки, более комфортные кресла, современный мультимедийный центр и доработанная шумоизоляция. В список оснащения также входит пакет систем безопасности Honda Sensing.
В качестве силовой установки седана Honda Legend выступает гибридный агрегат, состоящий из трёх электрических моторов и ДВС объёмом 3,5 литра мощностью 314 лошадиных сил. Работает гибрид на пару с автоматической трансмиссией.
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Добавил: Алина Вчера, 16:00