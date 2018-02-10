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Стартовали продажи обновленного седана Honda Legend 2019 года

Компания Honda начала продавать обновлённый седан Legend. В Японии стартовали предзаказы на автомобиль Honda Legend 2019 модельного года, его стоимость составляет от 7 074 000 иен.

Стартовали продажи обновленного седана Honda Legend 2019 года


На североамериканском рынке Honda Legend будет реализовываться под названием Acura RLX. При этом рестайлинговый седан для японского рынка отличается расположением рулевого колеса с правой стороны и шильдиком.

Обновлённая версия Honda Legend обзавелась крупной решёткой радиатора, иной головной оптикой, модифицированными задними фонарями, пересмотренными бамперами и выштамповками на капоте, а также у автомобиля появились встроенные в диффузор усовершенствованные патрубки выпускной системы.

В салоне автомобиля появились качественные материалы отделки, более комфортные кресла, современный мультимедийный центр и доработанная шумоизоляция. В список оснащения также входит пакет систем безопасности Honda Sensing.

В качестве силовой установки седана Honda Legend выступает гибридный агрегат, состоящий из трёх электрических моторов и ДВС объёмом 3,5 литра мощностью 314 лошадиных сил. Работает гибрид на пару с автоматической трансмиссией.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:00
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