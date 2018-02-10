Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу в злоупотреблении косметическими процедурами

Известная российская певица Кристина Орбакайте изменила прическу, а пропорции ее лица изменила остриженная челка, передает издание «7 Дней». Некоторые поклонники звезды заподозрили дочь Аллы Пугачевой в злоупотреблении косметическими процедурами, а именно в уколах красоты.Однако не является исключением и тот факт, что подобные перемены во внешности Кристины Орбакайте стали следствием определенного ракурса или изменением макияжа для вступления на сцене.