Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу в злоупотреблении косметическими процедурами
Поклонники российской певицы Кристины Орбакайте не узнали ее на новом фото, заподозрив артистку в злоупотреблении косметическими процедурами. На фотоснимке с Виктором Дробышем и Григорием Лепсом фанаты пришли в недоумение от перемен во внешности звезды.
Известная российская певица Кристина Орбакайте изменила прическу, а пропорции ее лица изменила остриженная челка, передает издание «7 Дней». Некоторые поклонники звезды заподозрили дочь Аллы Пугачевой в злоупотреблении косметическими процедурами, а именно в уколах красоты.
Однако не является исключением и тот факт, что подобные перемены во внешности Кристины Орбакайте стали следствием определенного ракурса или изменением макияжа для вступления на сцене.
Известная российская певица Кристина Орбакайте изменила прическу, а пропорции ее лица изменила остриженная челка, передает издание «7 Дней». Некоторые поклонники звезды заподозрили дочь Аллы Пугачевой в злоупотреблении косметическими процедурами, а именно в уколах красоты.
Однако не является исключением и тот факт, что подобные перемены во внешности Кристины Орбакайте стали следствием определенного ракурса или изменением макияжа для вступления на сцене.